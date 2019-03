Laura Codruța Kovesi acuza o campanie de demonizare: Se incearca INTIMIDAREA mea

Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține că procurorii de la SIIJ încearcă intimidarea sa și reducerea la tăcere prin impunerea controlului judiciar.

”Se știa că vor fi mai multe runde de negocieri. Eu am ieșit prima în cadrul audierilor comisiei de specialiști, în Parlamentul European am ieșit tot prima. Aștept rezultatul acestor discuții dintre Consiliul European și Parlamentul European.

Am o carieră de 24 de ani ca procuror și niciodată nu am fost cercetată disciplinar. În mod foarte ciudat am ajuns să am patru cercetări disciplinare și peste 40 de plângeri. Se iau tot felul de decizii prin care se încearcă intimidarea noastră și mai nou încearcă să ne închidă gura.”, a declarat Laura Codruța Kovesi.