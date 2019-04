Laura Codruta Kovesi a dat din nou cu subsemnatul la politie. Ce se va intampla cu fosta sefa DNA - UPDATE

kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Laura Kovesi s-a prezentat din nou, astazi, la Sectia 18 de Politie din Bucuresti. Ea a reiterat ideea ca nu poate oferi niciun fel de detalii din dosar si nu poate face comentarii cu privire la interdictiile care i-au fost impuse. Intrebata unde va lucra, avand in vedere ca nu mai poate activa in Parchetul General, Kovesi a spus ca va lucra in continuare in Ministerul Public. ”O sa vedem. Nu pot sa comentez, nu stiu ce se va avea in vedere atunci cand se va negocia. O sa vedem care va fi decizia, o sa vedem cat de mult au fost influentate negocierile de evenimentele din ultima perioada. Este greu sa spunem de pe acum ca se va intampla intr-un fel sau in altul”, a spus Kovesi. Stir ...