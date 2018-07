Laura Codruta Kovesi ar putea fi acuzata de abuz in serviciu si favorizarea infractorului. Detalii de ultima ora

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou dosar impotriva fostei sefe a DNA? Potrivit unor informatii intrate in posesia Q Magazine, Inspectia Judiciara analizeaza autosesizarea intr-un nou caz care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi. Aceasta s-ar face vinovata de abuz in serviciu si de favorizarea infractorului in cazul procurorilor Lucian Onea si Mircea Negulescu. Dezvaluirea vine in contextul in care Sectia pentru procurori a CSM a decis, luni, suspendarea din functie a procurorilor Lucian Onea si Mircea Negulescu, dupa ce Parchetul General i-a plasat sub control judiciar pentru infractiunile de inducere in eroare a organelor judiciare si complicitate la infractiunea de represiune nedreapta. Laura Codruta Kovesi, in calitate de ...