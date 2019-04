Laura Codruta Kovesi ar putea fi pusa in AREST! Ar fi incalcat controlul judiciar (SURSE)

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse din Parchetul General, Laura Codruta Kovesi, ar fi fost pe data de 1 aprilie in Parchetul General. In aceste conditii, fosta sefa DNA a comis o ILEGALITATE, incalcand controlul judiciar. Mentionam ca, momentan informatia nu este confirmata oficial, dar jurnalistii de la Antena 3 au cerut un punct de vedere referitor la acest lucru, punct de vedere care nu a venit nici pana in acest moment, un lucru extrem de suspicios. Procuroarea PICCJ Georgina Bodoroncea a scris carti impreuna cu judecatoarea Francisca Vasile, cea care a ridicat controlul judiciar al Laurei Codruta Kovesi Laura Codruta Kovesi s-ar fi intalnit fix cu procurorii de la Sectia Judiciara, procurori care ...