Laura Codruta Kovesi are INTERDICTIE sa discute cu Augustin Lazar

Lazar Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Codruta Kovesi are interdictie de a discuta cu mai multe persoane, intre care si cu procurorul general, Augustin Lazar, au precizat surse judiciare. Masura este dispusa in cadrul controlului judiciar sub care a fost plasata fosta sefa DNA de Sectia de ancheta. Laura Codruta Kovesi, interdictie de a activa la Parchetul General Laura Codruta Kovesi a contestat, vineri, controlul judiciar pentru 60 de zile dispus de catre procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor. Contestatia a fost depusa la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In cadrul masurii preventive, Kovesi are mai multe interdictii. Una este sa nu discute cu procurorul general, Augustin Lazar, au precizat surse judiciare. Ordon ...