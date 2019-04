Laura Codruta Kovesi, asteptata astazi la politie. Ce se va intampla cu fosta sefa DNA

kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Codruta Kovesi este asteptata, astazi, in jurul orei 10:00, la politie. Fosta sefa DNA trebuie sa semneze controlul judiciar. Tot astazi, CSM ar putea decide care va fi noul loc de munca al acesteia, in conditiile in care procurorii i-au interzis sa mai lucreze la Parchetul General. Sectia de investigare a magistratilor a trimis, la sfarsitul saptamanii, la CSM, ordonanta. Cei de acolo au cerut mai multe explicatii, pe care le asteapta astazi. In jurul orei 14:00, va avea loc o sedinta. Radu Herjeu, despre stratagema pentru Laura Codruta Kovesi: Candidatului francez i se cere sa se retraga La pachet cu controlul judiciar, vin si interdictiile pentru Laura Codruta Kovesi de a mai profesa in Parchetul Gen ...