Laura Codruta Kovesi chemata la apel! Trebuie sa dea explicatii in legatura cu un celebru episod

Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, vor fi audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor, scrie news.ro. Ei s-au prezentat la CSM si in 21 martie, Kovesi afirmand atunci ca vor formula cereri de administrare de probe si isi vor face apararile. Intre timp, Inspectia Judiciara a inceput alte doua actiuni disciplinare vizand-o pe Kovesi si o alta impotriva lui Marius Iacob. Sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM este programata de la o ...