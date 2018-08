Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior, vizati intr-un dosar penal deschis de Parchetul Militar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plangerea unui om de afaceri catre parchet impotriva Laurei Codruta Kovesi, lui Florian Coldea si George Maior a ajuns obiectul unei cercetari penale prealabile, iar Sectia Parchetelor Militare a intocmit un dosar. Citeste si: Breaking news! Sefa interimara de la DNA este vizata de o ancheta! Lucian Onea inca avea acces la dosare!! Omul de afaceri constantean Razvan Dimoftache a depus in aprilie 2018 o plangere penala in care i-a reclamat pe Kovesi, Coldea si Maior de compromiterea intereselor justitiei, abuz in serviciu, constituirea unui grup infractional organizat, represiune nedreapta, fals in declaratii. Toate aceste acuzatii sunt in legatura cu protocoalele secrete pe care DNA le-a incheiat cu Serviciul Roman de ...