Laura Codruta Kovesi, la Instanta Suprema. A scapat de una din cele 2 actiuni disciplinare

Laura Codruta Kovesi a scapat definitiv de actiunea IJ in cazul judecatoarei pe care a desemnat-o sa controleze activitatea procurorilor de la la DNA Suceava si DNA Iasi. ICCJ a respins ca nefondat recursul declarat de Inspectia Judiciara.

Kovesi si-a pledat personal cauza in fata completului de 5 de la ICCJ, in incercarea de-si dovedi nevinovatia in fata acuzatiilor Inspectiei Judiciare.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie a fost acuzata si luni in fata instantei supreme ca ar fi savarsit doua abateri disciplinare. Ba chiar ar fi refuzat sa se prezinte in fata unei comisii parlamentare, desi ar fi fost obligata de Curtea Constitutionala.

„Abaterea disciplinara a fost aceea ca nu as fi respectat decizia 611”, a spus Kovesi, referindu-se la hotararea CCR privind prezenta ei la comisia speciala de ancheta asupra organizarii alegerilor din 2009, asa-numita comisie “Sufrageria”. Este vorba despre acuzatiile privind presupusa prezenta a sefei DNA in locuinta lui Gabriel Oprea, inaintea scrutinului de acum un deceniu.

„Asa cum am aratat, am respectat acea decizie, pentru ca am raspuns. Decizia instituia obligatii alternative pentru persoana fizica Laura Codruta Kovesi si eu am indeplinit una din acele obligatii alternative, care era prevazuta si in considerente tot ca obligatie alternativa”, a mai spus fosta sefa a DNA.

CSM decisese anterior ca Laura Codruta Kovesi nu a comis astfel nicio abatere disciplinara. Completul de 5 al ICCJ va hotari acum daca mentine sau nu aceasta decizie.

Inspectia Judiciara a contestat acum o saptamana un ordin prin care Kovesi a desemnat-o pe consiliera sa, judecatoarea Dana Titian, sa efectueze un control la DNA Suceava si DNA Iasi.

IJ o acuza pe Kovesi de abateri disciplinare, pe motiv ca nu avea voie sa desemneze un judecator sa controleze activitatea unor procurori. Actiunea disciplinara a fost respinsa de Sectia pentru procurori a CSM pe data de 13 iunie 2018, insa Inspectia a atacat decizia la Instanta suprema.

