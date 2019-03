Laura Codruta Kovesi, pusa sub control judiciar de procurorii SIIJ - Am interdictie de a vorbi cu presa

"În acest moment, am interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi citată. (...) Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (...) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărţui în continuare pe toţi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se ştie, sunt într-o procedură internaţională, în care am ieşit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şef al Parchetului European - n.r.) a ajuns la anumite cote şi din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa", le-a spus Kovesi jurnaliştilor.