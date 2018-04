Laura Cosoi arata fabulos in timpul sarcinii! Afla care este secretul.

LAURA COSOI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Cosoi le-a dezvaluit fanilor ei de pe retelele de socializare cum reuseste sa se mentina in forma si de ce a ales sa nu renunte la sport niciodata. "Un lucru la care nu am renuntat pe timpul sarcinii este sportul. Am auzit in jurul meu discutii pro si contra. Unele femei cred ca e mai prudent sa stea cat mai linistite, ca sa-si protejeze copilul, altele sunt adeptele miscarii fizice. Eu intru in cea de-a doua categorie, pentru ca sunt convinsa ca sedentarismul aduce cu el probleme si nu miscarea. Iar in astfel de situatii, cand am vreun dubiu, merg la sursa cea mai sigura de a obtine informatii – intreb medicul", a scris Laura Cosoi. Laura Cosoi isi adapteaza exercitiile la conditi ...