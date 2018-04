Laura Lavric, data afara din emisiune! Cantareata a luat foc, a iesit mega scandal

Laura Lavric

Cantareata de muzica populara nu va mai aparea in emisiunea pe care Iuliana Tudor o modereaza la Televiziunea Nationala. Ea a fost eliminata din juriu, iar cand a fost intrebata de motiv, a luat foc.

Cantareata de muzica populara Laura Lavric a facut parte din juriul emisiunii ”Vedeta populara”. In sezon acesta, insa, Laura Lavric a fost exclusa din randul celor cinci jurati, printre care se numarau Grigore Lese, Mircea Dinescu, Elise Stan si Constantin Enceanu.

Nu s-a aflat inca motivul pentru care Laura Lavric nu va mai fi jurat, insa artista a avut o reactie extrem de categorica in momentul in care a fost intrebata despre acest subiect si nu a dorit sa ofere explicatii.

Laura Lavric a fost data afara dintr-o emisiune

Se pare ca ulterior a mai fost scos din juriu si Constantin Enceanu, iar locul celor doi va fi luat de Niculina Stoican si Cornelia Rednic.

Artista a devenit abonata la scandaluri, iar cele cu sora si fiul ei sunt de notorietate. Totul din cauza unei mosteniri care a ramas in urma mamei ei.

Indragita interpreta a fost acuzata de propria sora de cele mai urate lucruri, ajungand sa-si caute fiecare dreptatea prin tribunale. De trei ani, Laura Lavric spera sa poata intra legal in posesia mostenirii lasata de parinti, cautandu-si dreptatea la judecata. Desi, initial, in proces figura si fiul cantaretei in calitate de reclamant, la ultimul termen incadratura acestuia s-a schimbat in parat. Semn ca Laura Lavric se judeca si cu propriul fiu pentru mostenire. Ecaterina, insa, o acuza pe cantareata ca a ascuns testamentul si nici n-at fi fost anuntata de vreo succesiune.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.