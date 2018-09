lauraadamache.ro: Buseuri cu ton si masline

Perfecte pentru gustari, mese festive, pachetelul de scoala sau de serviciu, buseurile cu ton si masline se fac simplu si sunt atat de gustoase incat merita sa le incercati si voi. Mie imi plac foarte mult maslinele verzi, picante, pentru umplutura acestor mini pateuri cu ton, dar se pot folosi si maslinele negre, daca va plac mai mult.Am facut aceste buseuri cu ton chiar acum cateva zile, cand am plecat intr-o scurta vacanta. Sunt la fel de gustoase si reci, le-am mancat cu mare pofta la picnicul la care am fost.Pentru umplutura acestor buseuri, va recomand tonul bucati Lotka in ulei de masline, are un gust nemaipomenit, eu sunt total indragostita de el.Tonul bucati Lotka (in ulei de masline, in ulei de floarea soarelui sau in suc propriu) este ambalat in conserve metalice rotunde, de 160 g, iar avantajul acestor conserve este capacul transparent (easy peel transparent), unic pe piata romaneasca, prin care putem vizualiza continutul.Buseuri cu ton si masline – Ingrediente (28 bucati)1 foaie dreptunghiulara de aluat foietaj (250 g)1 conserva ton bucati in ulei de masline Lotka (160 g)200 g ricotta/urda1 ou mediu7-8 masline verzi picante fara samburi / masline negre fara samburi30 g parmezan rassarepiper1 ou (pentru uns buseurile cu ton)