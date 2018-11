lauraadamache.ro: Cannelloni cu ton si mozzarella

Cannelloni (rulouri umplute din foi de lasagna) sunt perfecti pentru masa de pranz. Astazi va propun o reteta inedita, dar foarte gustoasa, sunt sigura ca o sa va indragostiti de ea. Umplutura este compusa din ton bucati Lotka in suc propriu, mozzarella, capere si busuioc. Ceva de vis!Nu este deloc o reteta complicata si nici migaloasa, in maxim 30 de minute terminam de asamblat si bagat la cuptor deliciosii nostri cannelloni.Pentru un gust perfect, am folosit 2 conserve de ton bucati Lotka in suc propriu, sunt conservele pe care le aleg cu drag pentru retetele mele. Nu contin E-uri, nici conservanti, iar ambalajul tonului bucati Lotka, unic pe piata din Romania, prin folia transparenta, ne permite vizualizarea produsului si a consistentei acestuia.9-10 foi de lasagna2 conserve ton bucati Lotka in suc propriu (160g/conserva)400 g rosii bucati in conserva1 ceapa medie2 linguri ulei de masline2 linguri capere200 g mozzarella (100 g pentru umplutura + 100 g pentru topping)20 g untsarepiper