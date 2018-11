lauraadamache.ro: Chec – o reteta simpla de chec pufos cu rahat

De cate ori ajungem in tara, parintii ne intreaba cu ce sa ne astepte bun de mancare. Chiar daca le spunem sa nu se dea peste cap pentru noi, parintii sunt parinti, ne fac zeci de mancaruri si dulciuri, iar printre deserturile pregatite de soacra mea, checul pufos cu rahat ocupa un loc de cinste.Acest chec este atat de bun si pufos incat trebuie, neaparat, sa il incercati si voi. Singurul meu regret este ca nu am avut suficient rahat pentru aceasta reteta de chec. Am gasit acum cateva zile o singura cutie de rahat si am impartit-o frateste cu o portie de cornulete fragede cu rahat.Sa va spun, mai intai, o intamplare haioasa legata de acest chec cu rahat si prietenii nostri italieni care nu mai mancasera niciodata asa ceva. Dupa ce au gustat checul, m-au intrebat cum se numesc aceste parfumate caramele din interiorul lui. Le-am spus ca sunt un sortiment de dulciuri turcesti, numit lokum sau turkish delight, iar in Romania acest dulce se numeste rahat.Le-am recomandat sa il caute in magazinele romanesti exact sub denumirea de rahat, sa nu incerce sa il traduca in italiana pentru ca ar avea cu totul si cu totul alta semnificatie.Reteta de chec pufos (de casa) cu rahat nu contine praf de copt, din aceasta cauza, mare atentie la modul de preparare. Urmati cu exactitate reteta, sigur veti obtine un chec pufos cu rahat.Noi il savuram dimineata, la micul dejun, dar asta nu inseamna ca nu va puteti bucura de el si pe parcursul zilei.200 g faina200 g zahar tos fin6 oua mari135 ml ulei de floarea soarelui1 varf cutit sare150 g rahat + 2 linguri fainazahar pudra1 pastaie de vanilie (doar semintele)/1 portocala medie (doar coaja rasa)