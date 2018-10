lauraadamache.ro: Crema de zahar ars

Una dintre amintirile cele mai vii din bucataria bunicii mele este cu siguranta crema de zahar ars. Avea o cratita speciala pentru crema, rosie cu buline albe, nimeni nu se putea atinge de ea cu alt scop, tocmai din aceasta cauza o pusese undeva sus, in camara, bagata in doua pungi, fiecare dintre ele legate cu vreo 5-6 elastice colorate. Langa faimoasa cratita, trona cea de dulceata si oala pentru piftie, la fel, toate bagate in pungi si pazite cu strasnicie de elasticele colorate.Pe mina ma incanta enorm topirea zaharului, iar siropul de zahar ars era preferatul meu. Cand nu era nimeni prin bucatarie, il sorbeam cu nesat, cu ajutorul unui pai, direct din platou.Peste ani am incercat si eu sa fac reteta de crema de zahar ars, ma asteptam sa iasa exact ca cea a bunicii, dar a fost un esec total. Nu am respectat cam nimic din tot ce ma invatase bunica in copilarie, zaharul ars a fost chiar foarte ars, nu aveam o cratita potrivita, ce sa mai, habar nu aveam cum sa fac crema de zahar ars.Pentru ca bunica nu mai era, mami m-a luminat si mi-a dat niste sfaturi esentiale pentru reusita cremei de zahar ars. De atunci nu am mai avut probleme cu aceasta minunata crema de oua, zahar si lapte, fiarta la bain-marie.Iata cum putem prepara o crema de zahar ars fara gauri, cu un gust divin de zahar ars.Crema de zahar ars – Ingrediente (6-8 persoane)1 l lapte8 oua medii1 varf cutit de sare150 g zahar tos fin (pentru crema de oua)150 g zahar tos fin (pentru caramel)1 pastaie de vanilie (doar semintele)Crema de zahar ars – Mod de preparare pe: lauraadamache.ro