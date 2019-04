lauraadamache.ro: Mancare de spanac cu usturoi, o reteta simpla si rapida de post

Ador spanacul! Imi place in salate, mancaruri, supe, ciorbe, placinte etc. In copilarie nu eram eu prea mare fan spanac, dar totusi il mancam din cand in cand, spre deosebire de urzici pe care nici macar nu suportam sa le vad in farfuria fratelui sau parintilor mei. Cert este ca acum iubesc enorm si spanacul si urzicile, si daca de urzici nu ma pot bucura decat foarte rar, spanacul proaspat se gaseste in toate magazinele in aceasta perioada.