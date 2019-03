lauraadamache.ro: Mini pizza cu iaurt

Mini pizza cu iaurt este o reteta pe care neaparat trebuie sa o incercati! Aceste pizze mici sunt cele mai simple si mai rapide gustari pe care le puteti face in propria bucatarie. Cand spunem pizza, automat ne gandim la timpul lung de preparare si indiferent cat de mult ne place, parca mai degraba alegem sa o cumparam. Ei bine, pentru reteta de mini pizza de astazi, avem nevoie de maxim 10 minute pentru preparare si doar cateva ingrediente pentru blat.Bineinteles, toppingul este alta poveste, acolo ne putem da frau liber imaginatiei, dar blatul contine doar iaurt grecesc, faina, sare si praf de copt. Asadar, dupa ce il framantam, nu trebuie sa asteptam sa dospeasca. Il intindem, decupam, asezam pizza cu iaurt in tava, adaugam toppingul si repede in cuptor.Pizza cu iaurt este pufoasa, nu crocanta, se poate manca atat calda, cat si rece. Foarte bine se pastreaza pana a doua zi, acoperita cu folie de plastic alimentara. O putem incalzi 1-2 minute in cuptor, la 180°C. Cei mici vor indragi cu siguranta aceasta minunata reteta de pizza. Pentru o reusita perfecta, avem nevoie de un iaurt grecesc gras (10 % grasime) si rosii pasate de cea mai buna calitate.Eu am folosit Passata di pomodoro Mutti. Rosiile pasate de la Mutti au un gust atat de dulce si de bun, sunt perfecte pentru orice reteta de pizza, dar si pentru sosurile pentru paste si absolut orice preparat care necesita un timp de gatire redus.170 g iaurt grecesc gras (10 % grasime)140 g faina3 g praf de copt1/2 lingurita mica sare125 g Pasatta di pomodoro Mutti150 g mozzarella pentru pizza6-7 masline negre/verzibusuiocoregano