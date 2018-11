lauraadamache.ro: Oua la cuptor cu macrou si rosii

Multe dimineti incep la noi cu un mic dejun pe baza de oua, iar reteta pe care v-o propun astazi, oua la cuptor cu macrou si rosii, este foarte gustoasa, perfect potrivita pentru o zi plina de energie. Va recomand sa folositi rosii cherry pentru aceasta reteta, gustul lor, usor dulce, se impaca de minune cu macroul file Lotka in ulei de masline.Toate conservele Lotka, de ton sau macrou, au o calitate superioara si sunt bogate din punct de vedere nutritiv. Conserva de macrou file Lotka in ulei de masline contine 70% file de macrou, 28,7% ulei de masline si sare. Cel mai important pentru mine este ca produsele Lotka nu contin E-uri si nici conservanti.1 conserva file de macrou Lotka in ulei de masline (115 g)10 rosii cherry4 oua medii1 ceapa mica rosie1 lingura chives tocat marunt2 linguri pline smantana pentru gatit10 g untsarepiper