lauraadamache.ro: Prajitura Lacrima de elefant

Sa tot fie vreo 6 ani de cand nu am mai facut aceasta minunata prajitura Lacrima de elefant sau Ochi de elefant, una dintre cele mai gustoase prajituri din copilaria mea. Este o rulada cu crema de nuci, banane si un blat pufos de cacao, o combinatie mai reusita nici ca am gustat pana acum.Bunica pudra prajitura Lacrima cu zahar pudra, eu am imbracat-o in ciocolata alba si cativa fulgi de ciocolata amara. Ambele tipuri de ciocolata se potrivesc de minune cu ingredientele prajiturii Lacrima de elefant, plus ca ii dau un aspect foarte frumos, perfect potrivit pentru masa de sarbatori.Reteta de rulada Lacrima este simpla, deloc nu se face greu. Poate sa para putin migaloasa, dar va spun sincer ca merita sa incercati acest desert deosebit cu crema si banane.Stiu ca exista si aceasta reteta de prajitura cu blat de biscuiti, dar in familia mea s-a facut intotdeauna cu un blat pufos de rulada, dupa mine mult mai gustos decat cel de biscuiti. Va recomand cu drag sa incercati aceasta prajitura cu crema de nuci si banane, nu doar de sarbatori ci si cand aveti pofta de un rasfat dulce delicios cu nuci si banane.6 oua100 g zahar tos fin15 g cacao75 g faina2 linguri ulei de floarea soarelui1 varf cutit sare3 g praf de copt250 ml lapte15 g faina100 g zahar tos fin175 g nuca macinata150 g unt moale (82% grasime)1 pastaie vanilie/1 plic zahar vanilat2 banane mari bine copte100 g ciocolata alba2 linguri fulgi de ciocolata neagra