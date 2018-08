lauraadamache.ro: Sandvis tzatziki cu ton

Cred ca toti cunoastem minunatul sos tzatziki pe baza de iaurt grecesc, usturoi si castravete, nu-i asa? Ei bine, sandvisurile tzatziki cu ton sunt o propunere delicioasa pentru o gustare de vara. Castravetele, taiat in feliute foarte subtiri, nu este introdus in sos, ci va imbraca uniform feliile pufoase de painepentru sandvis. Aspectul acestor sandvisuri este deosebit, iar gustul lor absolut delicios. Cu drag va invit sa le gustati in aceasta vara, alaturi de cei dragi.Pentru aceasta reteta de sandvis tzatziki am folosit o conserva de ton bucati in ulei de masline Lotka (160g).3 felii de paine integrala pentru sandvisuri1 castravete verde lung (cca 25 cm)1 conserva ton bucati Lotka in ulei de masline (160g)200 g iaurt grecesc (10% grasime)½ lingurita menta tocata marunt2 catei de usturoi15 ml suc de lamaie proaspat15 ml ulei de masline½ lingurita rasa coaja de lamaiesarepiperMod de preparare: lauraadamache.ro