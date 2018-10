lauraadamache.ro: Supa crema de rosii cu busuioc si parmezan

Astazi va propun o reteta delicioasa si rapida de supa crema de rosii cu busuioc si parmezan. Recunosc ca am fost destul de sceptica cand am gustat prima data aceasta supa. Nu din cauza rosiilor si nici a busuiocului, ci datorita cojii de parmezan care este introdusa in supa in timpul fierberii. Nu va spun ce gust divin capata supa si cu cate pofta am mancat-o! Vara fac aceasta supa cu rosii proaspete, dar cand nu gasim in piata sau magazine rosii cu gust sau daca nu avem mult timp de stat in bucatarie, va recomand o conserva de rosii intregi de la Sun Food, dulci si gata decojite, numai bune de adaugat in supa sau mancare.1 conserva rosii intregi decojite Sun Food (400 g)1 ceapa mica1 tulpina telina apio (10 cm)2 catei usturoi1 coaja de parmezan (4-5 cm lungime)1/2 lingurita rasa zahar800 ml supa de legume/apa7-8 frunze busuioc2 linguri ulei de masline + 25 g untsarepiper