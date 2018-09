lauraadamache.ro: Supa de gaina cu taitei

Cate amintiri de suflet ma leaga de aceasta supa de gaina cu taitei, nici nu va imaginati. In copilarie abia puteam sa ma ating de supe si ciorbe, se faceau presiuni serioase ca sa reusesc sa inghit macar cateva linguri. In primul rand, prin anii ’80, pentru multi dintre noi, gaina era ceva de neatins. Cand reuseai sa o gasesti, musai era transformata in supa, iar din zeama ramasa faceai ori un pilaf bob cu bob, ori o ciulama cu mamaliguta. Eu preferam pilaful (il mancam chiar si rece cu felii prajite de paine), apoi ciulamaua cu mult piper si patrunjel si abia apoi supa. Acum supa de gaina este pe acelasi loc cu pilaful si ciulamaua. Zilele trecute am gasit o gaina frumoasa si apetisanta, am cumparat-o si am transformat-o intr-o supa clara si delicioasa ca pe vremuri, cum ne facea mami, cu taitei, piper si patrunjel proaspat adaugat in fiecare farfurie. Din supa ramasa am facut si o ciulama, reteta o sa vina pe blog in curand. Chiar daca timpul de fierbere este lung, merita sa prepararti aceasta supa, are un gust unic, mai ales daca avem o pasare de curte. De data acesta am facut supa de gaina cu taitei cumparati, dar in reteta supei de vita puteti invata cum se fac taiteii de casa pas cu pas.1 gaina (1 kg)2 morcovi medii1 radacina pastarnac1 radacina patrunjel1 ceapa medie alba2 felii radacina de telina groase de cca 2 cmsarepiperpatrunjelDaca vreti sa obtineti o supa clara de gaina, aceasta trebuia se fiarba pe foc foarte mic, iar oala nu trebuie acoperita cu capac. Prepararea supei de gaina dureaza intre 4-5 ore, dar supa va iesi garantat clara si foarte gustoasa.Supa de gaina se spumeaza regulat. Spuma este produsa de proteinele din carne, iar daca aceasta spuma nu este inlaturata cu grija, vom obtine o supa tulbure.Mod de preparare: lauraadamache.ro