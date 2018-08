lauraadamache.ro: Tort de ciocolata cu capsune

Unul dintre cele mai bune torturi de ciocolata cu capsune a fost vedeta zilei pe 17 martie cand blogul meu a implinit frumoasa varsta de 9 ani. Nu-mi vine sa cred cand ma gandesc cat timp a trecut de cand am postat prima reteta pe blog. Am avut parte de multe lucruri frumoase in acesti ani, multe realizari si prietenii noi si, cel mai important, de atentia voastra. M-a bucurat nespus fiecare reteta incercata si reusita de voi, iar fiecare cuvant bun din partea voastra a insemnat un pas inainte pentru mine. Va multumesc din inima pentru ca m-ati vizitat si ati incercat retetele mele in acesti ani si, desigur, va astept si in continuare cu noi si noi retete delicioase. Tortul de ciocolata cu capsune este chiar foarte simplu de facut, o sa vedeti, si pentru ca sezonul capsunelor a inceput deja, vi-l recomand cu cel mai mare drag.