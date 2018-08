Laureat al premiului Nobel, mort la 85 de ani. "A fost un gigant..."

El este unul dintre huliganii care au batut-o pe jandarmerița Ștefania! A fost prins cand incerca sa fuga din țara Trei dintre agresorii jandarmeriţei care a fost bătută vineri în Piaţa Victoriei au fost prinşi. Unul dintre huligani ar fi intenţionat să părăsească ţara. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Poliţia Capitalei – Serviciul Omoruri au audiat azi noapte șase persoane cu privire la evenimentele din seara anterioară din Piaţa Victoriei. Anterior, de la […] The post El este unul dintre huliganii care au bătut-o pe jandarmerița Ștefania! A fost prins când încerca să fugă din țară appeared first on Cancan.ro.

Zeci de organizații civice cer demisia guvernului și anchetarea celor care au agresat protestatarii Mai multe organizaţii civice, reunite sub titulatura Iniţiativa România, au solicitat demisia Guvernului şi anchetarea c ...

Victor Slav a facut publica poza cu ecografia bebelușului! "Asta-i fetița" Victor Slav a stârnit câteva discuții interesante pe o rețea de socializare, unde a postat o poză cu ecografia unui bebeluș destul de dezvoltat. Pe imaginea care creează emoții puternice în sufletul oricărui om a fost scris un mesaj. Fanii prezentatorului TV nu au rămas fără replică și i-au lăsat numeroase comentarii la postare.

Oana Zavoranu, despre protestele din Piața Victoriei: "Se lupta Lumina cu Intunericul" Oana Zăvoranu a explicat de ce nu s-a alăturat protestelor din Piața Voctoriei, cum au făcut alte vedete, dar și motivele care au determinat-o sî nu intre în politică. Este cunoscut faptul că Oana Zăvoranu a încercat în urmă cu mai mulți ani să între în politică, doar că drumul ei, alături de Corneliu Vadim

Sunt biciclistii egali soferilor in trafic? O tara vrea sanctionarea lor pentru infractiunea de vatamare sau omor cu bicicleta Guvernul Marii Britanii va lansa o dezbatere în sensul introducerii infracţiunii de omor provocat prin conducerea unei biciclete, un delict rutier similar cu cel aplicat în cazul şoferilor, în contextul multiplicării accidentelor grave provocate de biciclişti, informează cotidianul The Times.

Ti-e somn la birou? O tehnologie japoneza detecteaza angajatii somnorosi si le pulverizeaza un jet de aer in camera Nu este un lucru neobişnuit să pentru japonezi să doarmă în public. De fapt, chiar există un cuvânt în limba japoneză, „inemuri”, care se traduce prin „prezent în timp ce dormi”.

UPDATE Dolj: Un tren cu biodiesel a deraiat pe raza localitatii Carcea; traficul feroviar este blocat Un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel a deraiat duminică dimineaţa pe magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localităţii Cârcea, judeţul Dolj, şapte vagoane răsturnându-se, iar unul a rămas rămas înclinat, agăţat de locomotivă, din care se scurge biodiesel într-un pârâu, informează ISU Dolj. Pot ...