Laurette isi executa silit fostul iubit! Modelul s-a plans ca barbatul nu a mai platit pensia alimentara

laurette

Modelul Laurette il executa silit pe tatal copilului ei.

Laurette Atindehou a obtinut de la Judecatoria Sectorului 2 incuviintarea silita a barbatului cu care are o fetita de 6 ani si jumatate. Magistratii au admis, in urma cu o saptamana, cererea facuta de un executor judecatoresc si au autorizat creditorul „sa treaca la executarea silita a obligatiei de plata cuprinsa in titlul executoriu, in toate formele de executare, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului, inclusiv a cheltuielilor de executare”.



Laurette s-a plans inca de anul trecut la Teo Show, ca barbatul a inceput sa intarzie cu plata pensiei alimentare, stabilita la acea vreme la 600 lei pe luna. Ea spunea atunci ca fiica ei urmeaza o scoala privata si ca suma pe care o solicita oricum nu acopera toate cheltuielile cu cea mica.

