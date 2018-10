Lazar nevoit sa o trimita acasa pe Kovesi

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, nu mai poate ocupa un post în Parchetul General, potrivit noului Statut al magistraților, promulgat, vineri, de președintele Klaus Iohannis. Conform noilor prevederi ale legii, Kovesi poate activa cel mult ca procuror la Parchetul Tribunalului Sibiu, deoarece acesta este gradul său profesional. Așadar, protectorul său, procurorul general Augustin The post Lazăr nevoit să o trimită acasă pe Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.