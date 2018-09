Le-ai plans vreodata de mila?! Reactia incredibila a soferilor si vatmanilor CTP Iasi: Iata cum au reusit acestia sa castige salariile fara sa munceasca

Iasi MAZ bus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O situatie nefasta se petrece in randul angajatilor Companiei de Transport Public Iasi • Tot mai multi soferi si vatmani isi iau concedii medicale in timpul saptamanii pe diferite considerente medicale suspecte, iar asta pentru ca pot recupera o intreaga luna de concediu muncind doar in zilele de weekend • Asta se intampla in conditiile in care Compania de Transport Public Iasi se confrunta cu un deficit de personal, fiind necesari inca aproape 100 de soferi si vatmani pe strazile orasului • Sefii Companiei de Transport Public au trimis adrese catre Casa de Asigurari de Sanatate pentru a face verificari in randul angajatilor "abonati" la concediile medicale Si asa cu defic ...