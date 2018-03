Le pleaca securistii! Dan Tapalaga si Cristian Pantazi renunta la Hotnews

Dan Tapalaga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistii Dan Tapalaga si Cristian Panzati anunta ca parasesc publicatia online HotNews. Tapalaga, editor coordonator Hotnews, si Pantazi, redactor-sef, au anuntat si ca vor lansa in curand un nou proiect editorial. 'Se incheie astazi una din cele mai frumoase calatorii din cariera mea de jurnalist. Foarte probabil, curand va incepe alta. Dupa aproape 12 ani, colaborarea mea cu HotNews.ro se opreste aici. Cat timp am avut un cuvant de spus in conducerea editoriala, am cautat impreuna cu Cristi Pantazi si cu toti ceilalti colegi din redactie sa servim exclusiv interesul public, adevarul si ne respectam cititorii aducandu-le informatii si analize de calitate. Le multumesc colegilor si le spun sa fi ...