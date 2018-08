Leaganul Aurului, orasul misterios al incasilor, pe care putini turisti il cunosc

Choquequirao google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Choquequirao sau Leaganul Aurului e un oras stravechi, dovada a maretiei fascinantului Imperiu al Incasilor, din America de Sud. Cunoscut de foarte putini turisti care merg pe urmele marii civilizatii, orasul ascunde inca multe mistere. La inceputul secolului al 16-lea, cel mai mare imperiu din intreaga lume era cel incas. In mare, povestea o stiti. Cum stateau incasii linistiti si infloritori, s-au trezit cu spaniolii pe cap, dupa care a urmat si un razboi civil, cert este ca s-a ales praful de ditamai imperiul. Cu toate acestea, Imperiul Incas continua sa fascineze oamenii de stiinta din ziua de azi. Desigur, si pe aventurieri, doar ca legile actuale nu le mai permite sa sape peste tot, in cautarea com ...