Lectia invatata de un DJ italian in arest in Romania

DJ-ul italian Leo Vincenzo s-a cait miercuri in fata judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti si sustine ca arestul i-a schimbat viata. Condamnat in prima instanta la 2 ani si 9 luni de inchisoare intr-un dosar de tentativa de trafic de droguri de mare risc, barbatul cere ca pedeapsa sa fie una cu suspendare si este dispus sa munceasca in folosul comunitatii.