Lectia primita de un sofer roman, surprins la furat de motorina, intr-o parcare de TIR-uri din Spania - FOTO

TIR6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unei postari facute pe pagina de ”Soferi Profesionisti EU“, un sofer unui autocamion al unei firme lituaniene de transport a surprins, intr-o parcare din Spania, un hot furand motorina din rezervoare. Din pacate pentru noi, individul era roman... Din postare aflam ca romanul, care conducea un camion inmatriculat in Constanta, a fost surprins de ceilalti soferi dand tarcoale camioanelor din parcare, iar la un moment dat, chiar a introdus un furtun in rezervorul unei masini, incepand sa fure motorina. Nedorind sa ofere explicatii pentru gestul comis, romanul a zbughit-o, urcandu-se la volanul camionului sau si parasind parcarea in graba. Mai multi soferi au plecat in urmarirea hotului si pen ...