Lectie in direct! Campioana en-titre de la US Open, eliminata cu un scor drastic!

Americanca Sloane Stephens, numarul 3 mondial si detinatoarea trofeului la US Open, a fost eliminata in sferturi de letona Anastasija Sevastova, loc 19 WTA, scor 6-2, 6-3. Sevastova este la prima semifinala de Grand Slam din cariera si o va infrunta in aceasta faza a competitiei pe invingatoarea dintre Serena Williams si Karolina Pliskova. Dupa o cariera intesata de accidentari si momente grele, Sevastova a plans de fericire, la finalul meciului cu Stephens. Partida s-a disputat pe o caldura sufocanta, New Yorkul fiind lovit de un val de canicula care i-a pus probleme si lui Roger Federer, invins de John Millman in optimi. "Fizic, a fost foarte greu. A fost foarte cald in arena, dar am con ...