Legatura dintre protestele din Romania si Rusia: Ce implicari ar avea Vladimir Putin

România a fost în zodia protestelor în 2017. Dacă la începutul anului milioane de oameni au ieşit zile întregi împotriva Guvernului şi a OUG 13, acum Piaţa Victoriei a fost martora unor alte manifestaţii de mare amploare pentru că Parlamentul a modificat legile justiţiei.

Jurnalistul Cătălin Tache vine cu o altă perspectivă asupra protestelor #Rezist. Acesta vede o legătură între acestea şi Federaţia Rusă. Vladimir Putin ar avea interesul ca în România să fie haos, mai spune Tache, deşi toate protestele s-au desfăşurat 'sub umbrela' UE şi a valorilor democratice. "Apararea DNA a ajuns acum apanajul unui baietas cu codita si accent rasfatat, un „no name” care s-a remarcat pana la lovitura data cu „Coruptia ucide” cu plimbarile prin chiloti pe la metrou si cersitul pe facebook, pentru ca a cere „ajutor financiar” pentru a-ti plati datoriile personale tocmai aceasta inseamna! Iata insa ca acum Florin Badita este pe cai mari, astfel ca, desi recunoaste cu seninatate pe la emisiunile televizate unde tine capul de afis ca habar nu are de cele mai elementare notiuni constitutionale, a ajuns sa fie puternic „rostogolit” propagandistic ca fiind „ultima frontiera” a insasi existentei statului de drept in Romania!

Asa ca, daca ar fi sa fie propulsat in alegeri drept efigia „noului val” de politicieni, cu siguranta Florin Badita si „Coruptia ucide” ar face o figura cel putin la fel de surprinzatoare ca si prestatia USR-ului de pe vremea lui Nicusor Dan si Clotilde Armand", spune jurnalistul în national.ro.

Şi sta nu e tot. Cătălin Tache trage un semnal de alarmă. "Iar daca strada continua sa ramana „vie” in jurul paginii de facebook „Coruptia ucide”, structurile contrainformative incep sa trateze cu mai putina indulgenta ca pana acum aceasta miscare protestatara. Si nu neaparat pentru ca ar exista riscul vreunei radicalizari interne, ci cat mai ales pentru ca pe marginea „rezistentei” lui Badita si a altor „tineri frumosi si liberi” se tes deja scenarii tot mai ingrijoratoare. Cum ar fi atentia cu totul deosebita pe care agentii de influenta ai Moscovei au inceput sa o acorde „Coruptiei ucide”, din moment ce pana si „organul oficial” Sputnik impinge de la spate miscarile de strada, tot „cobind” ca oricand pot izbunci conflicte violente intre contestatarii de mai multa sau mai putina credinta si fortele de ordine. Si asta la doar cateva luni dupa ce anuntam ca structurile romanesti de contraspionaj se afla in alerta maxima, multi dintre analisti temandu-se ca „nu vom scapa fara sange pe strazi”, rapoartele informative alarmante ducand de altfel la situatia fara precedent ca Jandarmeria sa faca apeluri publice ca manifestantii sa nu mai vina cu copiii la proteste care, duba debutul cu „Coruptia ucide” au ajuns rapid la „Ucide coruptia”!

Toate aceste „plimbari in chiloti” promovate in Romania de actualul lider al „Coruptia ucide” nu reprezinta decat actiuni pragmatice de marketing ale unei retele globale de „pui de societati civile” de care „Mecena” George Soros nu este in niciun caz chiar atat de indepartat. Asa ca drumul de la intrarea in chiloti la metrou pana la iesirea in „Maidanul” din Piata Victoriei a fost unul extrem de scurt, el trecand doar prin postarile halucinante de pe facebook prin care actualul aparator, de fapt „ultima speranta” a DNA-ului cerea bani necunoscutilor, ca are o datorie de 4.000 de dolari! Iar daca pana acum miscarea „#rezist” s-a rostogolit de una singura, fiind puternic alimentata de nemultumirea tot mai fatisa a oamenilor fata de sinistrele figuri pesediste care ies din nou in fata unui partid parca incapabil sa se reseteze, cel putin ca imagine publica, lucrurile par sa se fi schimbat radical in ultima vreme. Ca si perceptia Moscovei fata de ceea ce se intampla pe strazile marilor orase din Romania, strazi pe care, dupa cum dezvaluiam in vara, „ Putin vrea haos”!", mai spune jurnalistul.