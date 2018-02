Legatura nestiuta dintre cancerul de piele si degetele de la picioare. Cum este prevestita aceasta maladie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancerul de piele da semne timpurii. Cunoscut si sub numele de melanom malign, acesta se manifesta prin aparitia de alunite si pistrui anormali. Acele cosuri care seamana cu semne de mama de culoare rosie indica faptul ca, in corp, cancerul a inceput sa isi faca de cap. Putine persoane stiu ca alunitele pot aparea sub unghiile de la degetele membrelor inferioare sau in spatele lor. Exista mai multe tipuri de alunite. Fiecare alunita iti spune cu ce fel de probleme se confrunta organismul tau. Medicii avertizeaza ca persoanele care trebuie sa isi faca mai des examene medicale pentru a afla daca sunt predispuse la cancer sunt cele cu multe alunite pe corp, noteaza upsocl.com. O tehnica destul de cunoscuta in dermatologie, ABCDE, ...