Legatura nestiuta dintre Catalin Cazacu si Claudia Ghitulescu! Surpriza, cu ce femeie a venit “faimosul” in casa cantaretei din Timisoara!

Catalin Cazacu a cunoscut-o pe frumoasa interpreta de muzica populara in urma cu zece ani.

Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca “faimosul” Catalin Cazacu este un tip cu o serie de trofee feminine la activ.

Toate sunt frumoase, destul de cunoscute in showbiz si vesnic indragostite de campionul la motociclism.

Totusi, dintre divele care i-au trecut prin dormitor, una a fost extrem de speciala pentru Cazacu. Este vorba despre Nicoleta Delinescu, o cantareata de muzica de petrecere, cu care el are si un copil.

"Ne stim de peste 10 ani. Andrei are acum 7 ani. Catalin este un mare romantic si un mare priceput in asta. Este un barbat extraordinar. Vorbesc frumos despre el pentru ca a fost ceva frumos intre noi", a si povestit femeia la o Teo Show.

Pe de alta parte, relatia dintre Nicoleta si Cazacu este confirmata si de o alta solista de muzica populara, indragita Claudia Ghitulescu. Frumoasa vedeta a folclorului romanesc l-a vazut pe sportiv prima data la Timisoara, supriza, chiar in casa ei.

“Pe Catalin il cunosc de mult timp, de cand nu era asa faimos. Nico, prietena mea veche din Timisoara, care canta si ea muzica populara, este mama copilului lui. Imi povestea de el mult, pana intr-o zi cand au venit amandoi la mine acasa! Am devenit buni prieteni o perioada! Dupa aceea, ei s-au despartit, ca asa e viata, iar eu am ramas in relatii foarte bune cu ea. Si cu el m-am mai intalnit. Este un baiat frumos si respectuos", a declarat Claudia Ghitulescu pentru WOWbiz.ro.

