Legaturi cu Dosarul Motorina: Constanta. Patru oameni de afaceri au fost condamnati. Judecatorii vorbesc despre un prejudiciu imens (document)

Judecaţi alături de fostul şef al banilor din România

Trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa,şiau fost condamnaţi ieri de judecătorii din Tribunalul Constanţa., administrator la SC Enviro Invest SRL, din Mihail Kogălniceanu, a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscala în forma continuată., administrator al SC Excella Real Grup SRL, a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani şi opt luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală., administrator la SC Enviro Invest SRL, din Mihail Kogălniceanu, a luat trei ani şi patru luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală., administrator la SC Tron Serv SRL, din Mihail Kogălniceanu - o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi alţi doi ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.Instanţa a admis acţiunea civilă formulată de ANAF şi a dispus obligarea inculpatuluila plata către partea civilă ANAF a sumei de 6.530.088,23 lei, din care 3.544.905,04 lei TVA şi 2.985.183,19 lei impozit pe profit, reprezentând, conform portalului instanţelor de judecată, prejudiciul cauzat bugetului de stat şi plata obligaţiilor fiscale accesorii datorate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii.„Obligă inculpatulla plata către partea civilă ANAF a sumei de 2.133.725,23 lei din care 146.672 lei accize motorină, 31.653 lei accize benzină, 1.758.349 lei accize CLG, diferenţa cuantum acciza unitară CLG 140.370 lei şi c/val a 21 tone produs CLG 56.681 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat şi plata obligaţiilor fiscale accesorii datorate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii“, potrivit minutei judecătoreşti.„Obligă inculpatulla plata către partea civilă a sumei de 50.476.627,31 lei din care 27.439.988,49 lei TVA şi 23.036.638,82 lei impozit pe profit, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat şi plata obligaţiilor fiscale accesorii datorate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpatulla plata către partea civilă ANAF a sumei de 20.204.626,16 lei din care 10.973.253,09 lei TVA şi 9.231.373,07 lei impozit pe profit, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat şi plata obligaţiilor fiscale accesorii datorate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii“, se mai arată în decizia magistraţilor.Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, consultat la data de 14 noiembrie, SC Enviro Invest SRL are sediul social în localitatea Mihail Kogălniceanu, iar asociat unic esteFirma se află sub urmărire penală, în fişa societăţii fiind menţionat dosarul 938/P/2009. Cu privire la acest dosar, pe data de 28 iulie 2010 procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dat publicităţii un comunicat prin care anunţat că „efectuează cercetări în dosarul nr.938/P/2009 faţă de învinuiţiişi două persoane juridice, respectiv SC Excella Real Grup SRL şi SC Enviro Invest SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală“.„Din probele administrate până în acest moment procesual, în sarcina învinuiţilorşis-a reţinut faptul că aceştia, în numele şi pe seama SC Excella Real Grup SRL au efectuat o serie de tranzacţii comerciale cu mii de tone de combustibil fără înregistrarea veniturilor în evidenţele contabile ale societăţii, atestând în mod nereal faptul că ar fi achiziţionat combustibil de la SC Enviro Invest SRL, reprezentată de învinuiţiiTotodată, în sarcina învinuituluis-a mai reţinut faptul că, în perioada 17 decembrie 2008 - 24 martie 2009, în calitate de asociat unic şi administrator al SC Enviro Invest SRL a livrat circa 50.000 de tone de „păcură neconformă” către o altă societate comercială, fără a evidenţia în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţii, operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului a fost de peste 500.000 de euro. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus aplicarea măsurii asigurătoare a sechestrului asupra cantităţii totale de 2.071.800 kg de motorină euro 5, care în parte a fost valorificată, fiind virată la bugetul de stat suma de 2.341.680 RON.Totodată, a fost indisponibilizată suma de 2.321.852 RON, ca măsură asigurătoare procesual penală dispusă în scopul recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, cercetările penale fiind în curs, în vederea finalizării urmăririi penale“, se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.Într-un alt dosar,a fost judecat şi condamnat în dosarul în care, fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,, fost şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, dar şi, fost şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa, au fost deferiţi Justiţiei de procurorii DNA. De asemenea, în dosarul cauzei au mai fost deferiţi Justiţiei:- la acel moment, administrator la SC Excella Real Grup SRL,- la acea dată, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa,- la acea dată, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şiIonescu - la acel moment, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL. Mai mult, procurorii au dispus şi trimiterea în judecată a mai multor persoane juridice, pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 242.642.205,44 de lei (aproximativ 56 de milioane de euro), se arată în documentele celor de la DNA.În prezentul dosar,a fost condamnat definitiv la trei ani şi opt luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. De menţionat că, tot în acest dosar,a fost condamnat, în primă instanţă, la nouă ani de închisoare.