Lege bomba! Ce se va intampla cu alocatiile copiilor incepand cu 1 ianuarie 2019

Dupa ce s-au facut schimbari in cazul pensiilor si salariilor, iata ca a venit si randul alocatiilor. Inca de la inceputul anului 2017, Guvenul a promis o marire a alocatiilor, acestea ramanand tot 200 de lei pentru copiii sub 2 ani, respectiv 84 de lei pe luna pentru copiii intre 2 si 18 ani. Potrivit unei propuneri legislative, de la 1 ianuarie 2019, copiii cu varsta de pana in doi ani ar putea primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani ar fi de 150 lei pe luna. Daca acest proeict de lege va fi aprobat, alocatiile copiilor s-ar putea mari de la 1 ianuarie 2019. „Propunerea este de majorare a cuantumului alocatiei cu 50% pentru c ...