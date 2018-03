Lege controversata in Parlament: Ce vrea un deputat PSD sa le faca magistratilor si europarlamentarilor - 'nu voi accepta'

Proiect de lege controversat în Parlamentul României. Un deputat al celor de la PSD vrea sancţionarea dură a magistraţilor şi europarlamentarilor care 'denigrează' România. Răzvan Rotaru vrea ca demnitarii, europarlamentarii sau magistratii care "dezinformeaza" despre legile si masurile adoptate de statul roman sa fie sanctionati prin lege, conform profit.ro.

Citeşte şi: Momente fabuloase la ProTV: Ce a făcut Andi Moisescu la Românii ai talent - i-a lăsat mască pe toţi / VIDEO

Rotaru vrea sa depuna in Parlament un proiect de lege in acest sens si a cerut si punctul de vedere al unor institutii publice. "In perioada următoare voi prezenta in Parlament un demers legislativ pentru sanctionarea demnitarilor si reprezentantilor autoritatilor deliberative, executive, judecatoresti si legislative din Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, care in activitatile si actiunile oficiale care le desfasoara la nivel intern sau international prin declaratii si documente oficiale denigreaza, dezinformeaza cu privire la situatia anumitor masuri, legi, hotarari adoptate si promovate de statul roman.

Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE în interiorul PSD: Liviu Dragnea și-a schimbat planurile

Nu voi accepta ca poporul roman sau oricare dintre romani sa fie insultat, calomniat si sa sufere prejudicii de imagine fata de cetatenii altor state pentru ca asa doresc la un moment dat, anumiti reprezentanti alesi sau numiti pe o functie in structura administratiei publice locale, centrale, executive, legislative sau judecatoresti. In urma aspectelor prezentate mai sus, va rog sa imi transmiteti pozitia institutiei pe care o reprezentati fata de oportunitatea elaborarii si adoptarii unui astfel de demers legislativ", se arata in scrisoarea transmisa institutiilor publice, mai spune sursa citată. Demersul lui Rotaru vine dupa ce premierul Viorica Dancila i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul".