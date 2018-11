Legea a trecut de Senat! Stampila nu va mai fi obligatorie in institutiile publice

Stampila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in unanimitate (75 de voturi 'pentru'), o propunere legislativa prin care este eliminata obligativitatea aplicarii stampilei in institutiile publice, cu exceptia cazurilor in care utilizarea acesteia este impusa in mod expres, prin legi speciale. "Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele juridice de drept public nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice", se stipuleaza in proi ...