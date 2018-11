Legea Autostrazii Unirii, initiata de deputatul iesean Petru Movila, promulgata astazi

Petru Movila Autostrada Unirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, legea privind constructia Autostrazii Unirii, Iasi – Tg. Mures, va fi promulgata de catre presedintele Klaus Iohannis. La ceremonia care va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 17.00, deputatul Petru Movila va participa in calitate de initiator. „Am primit aceasta invitatie in calitate de initiator al legii Autostrazii Unirii, un proiect de maxim interes pentru ieseni. Pentru mine, invitatia este ca o recunoastere a efortului depus mai ales in conditiile in care la inceput, cand le ceream sprijinul colegilor mei parlamentari pentru sustinerea legii o parte dintre ei, mai ales cei care astazi isi asuma proiectul si se declara initiatori, erau cat se poate de re ...