Legea bacșișului in lume. Unde și cat se da bacșiș

Oricine a iesit din tara si a ajuns un pic mai departe de granitele ei si-a pus probabil intrebarea, in momentul achitarii notei, la restaurant: care sunt oare regulile locului, sa las sau nu bacsis? Si daca da, cat?

Asta pentru ca exista tari unde este inimaginabil sa nu lasi bacsis si altele unde e o ofensa sa procedezi astfel, dupa cum arata BBC.



Dar de unde a pornit notiunea de bacsis? Conform sursei, chiar de la britanici, in secolul XVII. Initial, era o practica a aristocratilor, care obisnuiau sa ofere mici cadouri celor din clasele inferioare, scrie ziare.com



SUA



In SUA, bacsisul a ajuns importat din Europa, in secolul XIX, adus fiind de bogatasii americani recent intorsi din vizita. Tema bacsisului e una amplu dezbatuta si in prezent in America, existand atat pareri pentru, cat si contra.



Insa bacsisul a fost adoptat, iar numai in 2007 se estimeaza ca 42 de miliarde de dolari au ajuns doar la angajatii din restaurante.



China



In China, insa, la fel ca in multe alte tari asiatice, nu exista aceasta cultura, a "atentiilor". De altfel, timp de zeci de ani bacsisurile au fost interzise, considerandu-se ca sunt un gen de mita.



Nu se lasa bacsis la restaurant decat in situatia in care e vorba de localuri destinate clar turistilor straini. La hotel se lasa "atentii" doar daca sunt frecventate de straini (si doar celor care cara bagajele).



Japonia



In Japonia, "atentiile" sunt acceptate doar in anumite situatii: nunti, inmormantari si alte astfel de evenimente speciale. Altfel, se poate intampla ca "beneficiarul" sa se simta chiar jignit, insultat de-a dreptul.



Aici e impamantenita ideea ca serviciile trebuie sa fie cele ideale de la bun inceput. Chiar si atunci cand sunt acceptate "atentiile", exista un protocol care trebuie urmat - banii sunt pusi in plic si reprezinta o forma de multumire si respect.



Pesonalul din hotel este intotdeauna scolit sa refuze politicos bacsisul.



Franta



In Franta, bacsisul este inclus prin lege in nota de plata inca din 1955. Totusi, nu e neobisnuit sa se lase si chelnerului, de exemplu, ceva.



Practica e insa tot mai rar intalnita in randul celor tineri. Un sondaj din 2014 arata ca 15% dintre francezi nu dau niciodata bacsis, un numar dublu fata de anul anterior.



Africa de Sud



In Africa de Sud bacsisul se refera, de obicei, la banii lasati dupa ce ti-ai parcat masina. Intr-o tara cu un somaj atat de mare - 25% - foarte multi cetateni se ofera sa ajute soferii sa gaseasca un loc de parcare si chiar sa le pazeasca masina. Un serviciu ce se poate dovedi util, daca iei in considerare faptul ca zilnic se fura aproape 140 de vehicule, dupa cum arata cifrele de anul trecut.



Un astfel de serviciu se plateste cu echivalentul unui dolar si nu e pentru moment fiscalizat in vreun fel.



Elvetia



In Elvetia se lasa bacisis in majoritatea situatiilor. De obicei, se rotunjeste suma de pe nota, inclusiv la hotel sau la coafor. Totusi, sa nu uitam ca tara are unele dintre cele mai mari salarii minime din lume. Chelnerii, de exemplu, castiga echivalentul a mai bine de 4.000 de dolari lunar. Prin urmare, personalul nici nu e atat de dependent de bacsis ca in SUA, de exemplu.



India



In multe dintre restaurantele din India bacsisul e trecut pe nota, asa ca de obicei nu mai trebuie lasat nimic chelnerului. Daca acesta nu apare pe nota, atunci eticheta cere sa se lase in plus 15 - 20% din suma.



Sunt insa si localuri unde, la intrare, se stipuleaza clar faptul ca nu trebuie lasat bacsis.



Un studiu din 2015 a aratat ca indienii sunt printre cei mai generosi cu bacsisurile din intreaga Asie, fiind intrecuti doar de Bangladesh si Thailanda.



Singapore



Aici pot fi lasate mici atentii la hotel, restaurant si taximetrist, dar politica tarii e impotriva acestei practici.



Egipt



Egiptul este o tara unde bacsisul e inglobat in cultura. Numit de localnici "baksheesh", este lasat atat chelnerului, cat si angajatului de la benzinarie, care alimenteaza masina.



Bacsisurile sunt binevenite intr-o tara unde somajul e de peste 10%.



Iran



Si in Iran bacsisul e parte din cotidian. Niciodata nu va fi respins.



Rusia



In timpul regimului sovietic, bacsisul nu era permis, dar, din 2000 incoace, s-au schimbat si aici lucrurile. E numit de localnici "chayeviye", care s-ar traduce "de un ceai".



Totusi, cei in varsta pot refuza sa primeasca bacsis, considerandu-l o jignire.



Argentina



A rasplati chelnerul pentru o friptura gustoasa nu va duce la probleme in Argentina. Asta, desi bacsisul a fost scos in afara legii in 2004 si, teoretic, e ilegal atat in restaurant, cat si in hotel.



Chiar si asa, circa 40% din veniturile unui chelner provin din bacsisuri.