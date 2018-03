Legea exista in Romania de ani de zile, dar putini stiu de ea! Ce trebuie sa primeasca neaparat soferii loviti in trafic de la vinovati, in afara de asigurare: Sunt obligati sa iti dea asta, pana cand masina ta e gata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste buna pentru soferii care au fost loviti in trafic. Cat timp isi repara autoturismul, pot folosi unul inchiriat, iar cheltuielile sunt suportate de polita RCA a celui care i-a accidentat. Masura este in vigoare din 2016, dar pana acum putini soferi au beneficiat de ea. In ultima vreme, aceasta regula este promovata de service-urile care vor sa isi fidelizeze clientii, dar si de firmele de inchirieri auto care isi pot creste in acest fel veniturile. Claudiu a ajuns la service dupa ce a avut un accident pe o strada din Sibiu. Cat timp masina lui a ramas la reparat, a primit in schimb una inchiriata. Costurile au fost suportate de firma unde soferul vinovat de accident avea incheiata asigurarea RCA. Claudiu Dragomir: &ldquo ...