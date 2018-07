Legea Muntelui a fost promulgata de președinte. Ce presupune și ce investiții se vor face

România va avea la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, primul centru de instruire a piloţilor, echipat cu un simulator complet de zbor Full Flight Simulator (FFS) Boeing 737 New Generation (NG), iar valoarea investiţiei se ridică la 63 de milioane de lei, anunţă joi Ministerul Transporturilor.

România va avea la Școala Superioară de Aviație Civilă, primul centru de instruire a piloților, echipat cu un simulator complet de zbor Full Flight Simulator (FFS) Boeing 737 New Generation (NG), iar valoarea investiției se ridică la 63 de milioane de lei, anunță joi Ministerul Transporturilor, info ...

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Brăila, că nu a luat încă o decizie referitoare la o eventuală candidatură a sa la alegerile europarlamentare, deşi sunt mulţi cei care i-au cerut să candideze."Sunt mulţi care mi-au cerut să candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie. Când ...

Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de peste 2 milioane de euro, a fost castigat in judetul Harghita, cu un bilet care a costat 7,30 lei, a anuntat, joi, Loteria Romana. Aceasta este cea mai mare suma castigata in 2018 la categoria I a jocului.