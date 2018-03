Legea pe care multi nu o stiu! Cum primesc soferii romani masini gratuit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit modificarilor aduse legislatiei RCA, intrate in vigoare anul trecut, asiguratorul trebuie sa-i furnizeze soferului despagubit o masina pe perioada in care cea avariata este in service, se arata in Norma nr.20 din 27 iulie 2017. Soferii pot prelua masina de schimb de la o companie de inchirieri auto, iar firmele de asigurare sunt obligate sa deconteze acest serviciu inca din 2017, cand a intrat norma in vigoare. Pentru a accesa acest drept, soferii trebuie sa obtina nota de constatare si devizul de reparatie si sa obtina confirmarea de la asigurator. Acestia vor primii o masin similara cu masina detinuta. In conformitate cu devizul de reparatie, pentru 4 ore de manopera se acorda o zi de inchiriere. Conform legii, mas ...