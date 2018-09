Legea prin care va fi redus numarul parlamentarului a fost aprobata tacit in Senat

Parlamentari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul Romaniei a adoptat reducerea numarului de parlamentari la 300, anunta PMP. Adoptarea a fost una tacita, adica nu s-a dat un vot, ci s-a depasit termenul pentru dezbatere, dincolo de care legea se considera adoptata automat in prima camera sesizata, anunta PMP. Citeste si: Ion Cristoiu: De ce a esuat Puciul din PSD? Pentru ca a fost Puci si nu Revolutie "Corect ar fi ca saptamana viitoare sa avem pe ordinea de zi, in plenul Camerei Deputatilor, aceasta initiativa legislativa pentru a da votul final pentru adoptarea acesteia. Abia atunci vor fi credibili in mesajele pe care le transmit zilele acestea referitoare la referendumul convocat pentru 6-7 octombrie", a declarat Eugen ...