Legea protectiei victimelor, in dezbatere publica la Ministerul Justitiei

In conditiile in care bugetul de stat de abia reuseste si acum sa faca fata poverii pensiilor, noua lege gandita de PSD, care le "recalculeaza", va avea un impact bugetar dublu.

O comunitate întreagă din Mehedinți e în stare de șoc! Și asta după ce s-a descoperit că un bărbat locuia în casă cu tatăl mort de un an. Acesta a decis să ascundă faptul că părintele său a decedat și să nu-l înmormânteze ca să poată să îi încaseze pensia în continuare. Totul a ieșit […] The post Un bărbat din Mehedinți stătea cu tatăl mort în pat de 1 an ca să-i ia pensia. Gestul halucinant făcut când au venit polițiștii appeared first on Cancan.ro.