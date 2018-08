Legendarul dramaturg Neil Simon s-a stins din viata la varsta de 91 de ani. Este laureat al premiului Pulitzer

Neil Simon, legendarul dramaturg care a scris "The Odd Couple" și "Barefoot in the Park", a murit la 91 de ani, conform TheGuardian citat de Antena3.ro Scriitorul a murit duminică, în urma unor complicații cauzate de pneumonie. S-a stins din viață într-un spital din Manhattan, a declarat pentru The Associated Press vechiul său prieten, Bill Evans.În anii '80, Simon se bucura de o renaștere a carierei și de o recunoaștere critică, cu trilogia lui semi-autobiografică "Eugene", compusă din trei părți care se concentrează pe povestea unui tânăr care a crescut în New York: "Brighton Beach Memoirs", "Biloxi Blues" și "Broadway Bound". "Pierdut în Yonkers" e o altă poveste care i-a adus un premiu Pulitzer în 1991.