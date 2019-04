Legendarul fotbalist Pele, spitalizat de urgenta intr-un spital din Paris

Pele google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legendarul Pele (78 de ani) a fost internat miercuri dimineata la un spital din Paris, dupa ce l-a vizitat pe starul celor de la PSG, Kylian Mbappe (20 de ani), cu prilejul unui eveniment publicitar. Potrivit postului de radio RMC Sport, internarea brazilianul a fost mai mult o masura de precautie, deoarce acesta a suferit o criza de tetanie si de febra, inainte de calatoria spre tara sa natala. Surse din anturajul lui Pele sustin ca viata acestuia nu este in pericol. Pelé este cel mai de succes marcator in liga din lume Conform IFFHS, Pelé este cel mai de succes marcator in liga din lume, cu 541 de goluri. In total Pelé a marcat 1281 de goluri in 1363 de meciuri, inclusiv amicale neofici ...