Legistii au examinat stomacul lui Andrei Gheorghe. Imediat si-au dat seama de un detaliu

Andrei Gheorghe

Familia lui Andrei Gheorghe va ridica miercuri sau joi trupul omului de radio de la IML ”Mina Minovici”. Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sambata dimineata, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzesti” din Bucuresti.

Autopsia efectuata marti pe durata a mai bine de trei ore a scos la iveala faptul ca jurnalistul a fost rapus de niste probleme cardiace mai vechi pe fondul carora Andrei suferise, in timp, mai multe infarcte care i-au subrezit sanatatea.

”Stopul cardiorespirator acut este cauza directa a mortii, insa ce a dus la oprirea inimii inca nu se stie cu exactitate. Rezultatele toxicologice si cele anatomopatologice vor lamuri si daca barbatul a ingerat vreo substanta care sa-i fi provocat decesul. In contextul in care exista urme ale unor infarcte mai vechi, principala ipoteza a decesului este un infarct miocardic. Testele de laborator vor lamuri insa totul”, ne-au explicat surse medicale din cadrul IML ”Mina Minovici”

Andrei Gheorghe mancase ultima oara la pranz, cu o zi inaintea decesului

O prima examinare a cadavrului, facuta chiar in mansarda vilei in care Andrei Gheorghe a fost gasit mort, a aratat ca decesul ar fi survenit cu aproximativ 12 ore inainte, fapt confirmat si la autopsie. Stomacul realizatorului de emisiuni radio era gol semn ca a luat ultima masa undeva in jurul orei pranzului in ziua anterioara decesului.

”Nu avea semne pe corp, ci doar o echimoza, o acumulare de sange sub piele la unul dintre coate cauzata de pozitia in care a stat dupa ce i s-a facut rau”, au adaugat acelasi surse.

